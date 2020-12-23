"قضايا الدولة" تكرم الإعلامية فيروز نبيل بدرع الهيئة.. صور

كرم المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة الإعلامية فيروز نبيل بدرع الهيئة خلال حفل اصدار كتاب هيئة قضايا الدولة "تاريخ تليد وحاضر مجيد" الذي اقيم منذ أيام قليلة بمقر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.





الكتاب من تأليف المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، وتحرير المستشار محمد الخطيب نائب رئيس الهيئة وقدمت الإحتفالية الإعلامية فيروز نبيل وحضرها كوكبة كبيره من رجال القانون والمستشارين والوزراء واساتذة الجامعات والشخصيات العامة على رآسهم الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق ورئيس الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع والسفيرة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعبة الأسبق والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور حسن راتب رئيس مجلس امناء جامعة سيناء.





وادار الحوار المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الإستئناف.