سنغافورة تعلن ظهور أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لـ كورونا

أعلنت سنغافورة اكتشاف أول حالة إصابة‭‭ ‬‬مؤكدة لديها بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة، في حين جاءت نتائج فحوص 11 آخرين يخضعون بالفعل لحجر صحي، إيجابية على نحو أولي للسلالة الجديدة.





وتم وضع جميع الحالات القادمة من أوروبا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما في منشآت مخصصة أو معزولة لدى الوصول، كما تم عزل المخالطين لهم عن قرب في وقت سابق، وفقًا لوكالة "رويترز".





وقالت وزارة الصحة في سنغافورة في وقت متأخر أمس، الأربعاء، "لا يوجد دليل في الوقت الراهن على أن سلالة بي 117 تنتشر في المجتمع" في إشارة إلى السلالة التي ظهرت في بريطانيا ويحتمل أن تكون أشد عدوى.





وجاءت المريضة المصابة بالعدوى الجديدة إلى سنغافورة قادمة من بريطانيا في السادس من ديسمبر، وتم وضعها في الحجر الصحي لدى وصولها، وأثبتت الفحوص إصابتها بالفيروس في الثامن من ديسمبر.





وقالت وزارة الصحة إنها تمكنت من محاصرة الحالة حتى لا يكون هناك انتقال آخر، ولا تزال النتائج المؤكدة معلقة بالنسبة إلى الحالات الأحد عشر الأخرى.