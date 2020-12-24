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شاهد.. "بيج رامي" يغادر مطار نيويورك أثناء عودته إلى القاهرة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:45 ص
بيج رامى
بيج رامى
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هاجر إبراهيم
رصدت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات عن مغادرة "بيج رامى" من مطار نيويورك أثناء عودته إلى القاهرة.

وشهد مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة، قبل ساعات من وصول البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي Big Ramy  العائد، ظهر اليوم الخميس، إلي أرض الوطن عقب حصوله علي المركز الأول في بطولة مستر أوليمبيا 2020 لكمال الأجسام التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لللاعبين المحترفين في كمال الأجسام.


وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي، علي تزيين مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، الذي سيشهد بعد ساعات احتفالية خاصة لاستقبال مستر أوليمبياد " بيج رامي"، فور وصوله علي متن رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك، وسط أجواء احتفالية أيضا من قبل الشركة الوطنية، وذلك بتعليق بانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته البطولة. 

وتنظم الشركة، الراعية للبطل العالمى "بيج" رامى المتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020، استقبالًا كبيرًا في مطار القاهرة، فور لحظة وصول النجم المصرى، المشارك فى النسخة الأخيرة من البطولة الأشهر عالميًا.

ومن المنتظر أن يكون فى استقبال ممدوح السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" فى المطار الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، وإسلام قرطام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخى الذى تحقق للمرة الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية.
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