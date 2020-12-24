MH-60R .. كل ما تريد معرفته عن طائرة البحرية السعودية الجديدة صقر البحر

دشن الجيش السعودي متمثل في القوات البحرية الطائرات العمودية متعددة المهام MH-60R، بحضور الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي قائد القوات البحرية السعودية، والفريق سامويل بابارو قائد الاسطول الخامس والقيادة المركزية الامريكية والقوات المختلطة.









- بداية صفقة MH-60R





وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة في يونيو 2015، عن نيتها بيع تلك الطائرة الهليكوبتر، وتجهيزاتها من الأسلحة بالإضاة إلى ردارات ومجموعة من المعدات العسرية إلى المملكة العربية السعودية بصفقة تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار أمريكي، وذلك لتحل الهليكوبتر القديم من طراز H-46D، مما سيخفض من تكاليف الطيران والصياة غير المجدولة، وعمليات إزالة المكونات.





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- ميزات طائرة MH-60R السعودية





وتعد الطائرة العمودية MH-60R طائرة متعددة المهام أمريكية الصنع، من إنتاج مصنع لوكيهد مارتن الشهير بصناعة الطائرات الحربية، وتعمل الطائرة على بالقواعد البحرية بالأساطيل وعلى ظهر السفن الحربية.





وتتميز تلك الطائرة التي يطلق عليها صقر البحر، على قمرة زجاجية تعرض بتقنية الكريستا السائل المصفوف النشط، مما يجعل العروض التقديمية سواء الأفقية التجريبية، او التقديمية الرأسية للطيار ومساعده أكثر سهولة ومرونة.





كما تستطيع طائرة MH-60R، القتال في الحروب السطحية وتحت السطحية، ولديها القدرة على القيام بمهام البحث والإنقاذ، وتمتاز بقدرات قتالية عالية وتقنيات حديثة، وستسهم بشكل كبير في ردع التهديدات الإقليمية وتعزز الدفاعات الداخلية للمملكة السعودية.





وهي مروحية بمحريكي عمود، ودورا توربيي، ويمكنها العمل على سطح أي فرقاطة أو المدمرات أو الطردات، أو السفن الهجومية البرمائية، وسفن دعم القتال السريع، بجانب سفن البحث والإنقاذ.





ويمكنها التعامل مع الغواصات وصد العدائيات على السطح البحري والبحث والإنقاذي بنوعيه القتالي والمدني، بالإضافة لقدرتها على الإجلاء الطبي للجرحى من مسرح العمليات.









- فوائد MH-60R للبحرية السعودية





وتتميز تلك الطائرة بإحتواءها على مجموعة كبيرة من التقنيات العسكرية الحديثة، وقدرتها القتالية العالية في أرض الميدان سواء على المسرح البحري فوق سطح الماء أو تحت السطح، مما يجعل منها إضافة أكثر من رائعة لقطع الأسطول البحري السعودي.





وتستطيع طائرة MH-60R، تعزيز قدرات القوات البحرية السعودية لمواجهة كافة التحديات والتهديدات بالمنطقة بجانب انها ستضفي مزيدا من القوة التميز للقوات السعودية في المنطقة.



