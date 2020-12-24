وفاة صيدلي لإصابته بفيروس كورونا في طنطا

توفى الدكتور جميل فضل الله صيدلي بمدينة طنطا في الغربية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ،حيث جرى تغسيل الجثمان ودفنه طبقا للإجراءات الاحترازية في تلك الحالات.
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كان الطبيب الراحل قد ظهرت علية مؤخرا، اعراض الإصابة بفيروس كورونا متمثلة في ارتفاع الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد وأخذت منه عينة طبية واجريت له فحوصات وجاءت النتيجة ايجابية وجرى عزلة داخل أحد أقسام العزل وتدهورت حالته الصحية وتم وضعة على جهاز التنفس الصناعي الى أن وافته المنية.
ونعى الدكتور هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية " الفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، ويلهم اهلة الصبر والسلوان.