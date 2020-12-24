لمواجهة كورونا.. تعليم القليوبية تطلق حملة لتطهير المدارس قبل امتحانات نصف العام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية رفع حالة الطوارئ تزامنا مع اقتراب أعمال الامتحانات للفصل الدراسي الأول حيث أطلقت الإدارات المختلفة حملة مكبرة لتطهير المدارس والمنشآت التابعة لها.



وشدد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على ضرورة التأكد من خلو المدارس من أي معوقات لعملية التطهير والبدء في تنظيفها استعدادًا لأعمال الإمتحانات، مشيرا إلى أنه كلف مديرى الإدارات بالإنتهاء من وضع جميع أسئلة الإمتحانات ومراجعتها مراجعة دقيقة تمهيدًا لطبعها.



وقرر الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم بالقليوبية تشكيل لجنة لمتابعة أعمال تقييم أداء المتعاقدين على أعمال الصيانة لمدارس التعليم العام والفني، مشيرا إلى أن عدد المدارس الجاري العمل فيها 34 مدرسة من بينها 24 مدرسة تعليم عام و10 تعليم فني ومدرسة واحدة ضمن صندوق دعم وتمويل المشروعات.



من جانبه قام السيد النجار مدير إدارة الخصوص التعليمية بجولة فى مدارس الإدارة التعليمية بدأها بمدرسة فرح 2 للغات لمتابعة العملية التعليمية والوقوف على السلبيات والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية .

وتابع سعيد ندا مدير إدارة شرق شبرا التعليمية مدرسة أحمد شعلان الابتدائية وتفقد عددا من الفصول واستمع الى شرح المدرسين، كما تابع المعمل والمكتبة وفناء المدرسة وأوصى بالتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية الطلاب داخل الفصول وإزالة أية رواكد فى المدرسة.



وأجرى صلاح محروس مدير إدارة قها التعليمية جولة بمدرسة سنهرة الجديدة الابتدائية ومدرسة سنهرة الثانوية المشتركة وتفقد قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية وتم التنبيه باستخدام المنصات التعليمية والاستعانة بالوسائل التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.



وتفقد عبد الرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية مدرسة الشهيد أبو بكر مصلحي بقرية كفر الحصة التابعة لمركز بنها في إطار سلسلة جولاته على المدارس لمتابعة العملية التعليمية.

من ناحية اخري وقع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والمهندس هانى ضاحى رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل ووزير النقل الأسبق اعتماد التصميمات الابتدائية لمشروع مستشفى بنها التخصصي الجديد.



واستمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها إلى شرح من شركة وادى النيل حول مراحل تنفيذ مشروع المستشفى والرسومات والتصميمات والتخصصات والخدمات الطبية التى سوف يقدمها للمواطنين.



من جانبه عقد عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية اجتماعا موسعا مع موجهى أوائل المواد الدراسية، ومسؤولى المدارس والتوجيهات الفنية، لوضع خطة انتشار الحملة في المدارس والمنشآت التابعة للإدارة للبدء فى تطهيرها لمواجهة الأمراض الفيروسية ومنها فيروس كورونا المستجد تزامنا مع بداية الإمتحانات العملية والنظرية.