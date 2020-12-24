تدريب العاملين بالقطاع الصحي لتحسين جودة الخدمات الطبية بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا ، عقد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بمنظومة القطاع الصحي بالمحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة لعقد المزيد من الدورات التدريبية لتنمية مهارات العاملين والاطقم الطبية، حيث تم تنظيم دورة تدريبية للجودة، لرفع جودة الخدمات الطبية استعدادًا لتطبيق منظومة التامين الصحي.





من جانبه، قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان تلك التدريبات تأتي ضمن خطة المحافظة، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا الى ان التدريبات استهدفت الأطباء والصيادلة ومشرفات التمريض، مضيفًا لاستمرار جهود المديرية بالتنسيق مع الإدارات الصحية لعقد الدورات التدريبية خلال الفترات القادمة طبقا للجدول الزمني المحدد.





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واوضح الدكتور هاني راضي محمد مدير ادارة الجودة، ان التدريبات اشتملت على مفاهيم ومبادئ الجودة ومفاهيم اعتماد المستشفيات وكيفية إعداد مشاريع تحسين الأداء بالإضافة الى التدريب على المعايير العامة لأمن وسلامة المريض وسلامة الأدوية والتدخلات الجراحية واهمية التسجيل الطبي وإعداد مؤشرات لمراقبة ومتابعة الأداء.





من جانبه قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، مستمرة في استقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري لعام 2020، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، استجابة لمطالب المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.





وأوضح المحافظ، ان هناك تكليفات من القيادة السياسية ، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في سداد جدية التصالح الـ 25%، مشيرًا ال انه تم تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء الى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصري، وهو الحد الأدنى، مضيفًا إلى أنه تم تخفيض سعر المتر المسطح لمقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة لثلاث مرات على التوالي في عدد من المناطق بمراكز المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.





ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.





ودعا المحافظ، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلاً لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، ومؤكدًا ان المراكز التكنولوجية تستقبل كافة الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام العطلات في الفترات الصباحية والمسائية.



