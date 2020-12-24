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محافظات

نائب محافظ الدقهلية يفتتح ميدان مدخل مدينة أجا الغربي بعد تطويره.. شاهد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:22 م
ميدان مدخل مدينة
ميدان مدخل مدينة اجا الغربى بعد تطويره
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همت الحسينى
أناب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية هيثم الشيخ نائب محافظ  الدقهلية،لافتتاح ميدان مدخل مدينة اجا الغربى الذى تم تطويره ورفع كفاءته بمشاركة المجتمع المدنى لأبناء مدينة اجا وذلك بتكلفة 400 ألف جنيه، بالجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدنى .

جاء ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين البيئة العامة للمواطنين وتحقيق مطالبهم، وتنفيذا لمبادرة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية "ميدان جديد فى كل مدينه بنطاق محافظة الدقهلية .

وحضر الافتتاح ، رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا ،هذا وقد نقل نائب المحافظ تحيات وتمنيات محافظ الدقهلية لقيادات ومواطنى مركز ومدينة أجا .

وأكد نائب المحافظ الاهتمام البالغ للمحافظ ومتابعته المستمرة لتنفيذ خطة المحافظة المتكاملة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة ، وكذا دعمه الكامل لتشجيع المشاركة المجتمعية التى تستهدف رفع المعاناه عن المواطنين ومساندة اجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين . 

قد اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان هناك خطه شاملة  لتطوير الميادين وإنشاء ميادين جديدة  بنطاق المحافظة وقال  د.مختار ان "مبادرة ميدان جديد" في كل مدينة تستهدف إعادة المظهر الحضاري للمدن ورسم صورة راقية بربوع المحافظة بما يليق بأهلنا بالدقهلية مشيرا الى انه  كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ ميادين جديدة في اماكن حيوية بالمدن يتم اختيارها بهدف الحفاظ علي المظهر الحضاري لمدن ومراكز المحافظة .

وأضاف المحافظ أن إنشاء الميادين الجديدة أو التطوير للقائم منها يأتي بالتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني الذي يميز أهالي الدقهلية مؤكدا  أن التنسيق قائم ومستمر مع كافة منظمات المجتمع المدني بكل مركز ومدينة للمشاركة مع المحافظة لاستكمال تنفيذ الميادين الجديدة بالمدن على مستوى المحافظة.

نائب محافظ الدقهلية يفتتح ميدان مدخل مدينة أجا الغربي بعد تطويره.. شاهد
نائب محافظ الدقهلية يفتتح ميدان مدخل مدينة أجا الغربي بعد تطويره.. شاهد
نائب محافظ الدقهلية يفتتح ميدان مدخل مدينة أجا الغربي بعد تطويره.. شاهد
نائب محافظ الدقهلية يفتتح ميدان مدخل مدينة أجا الغربي بعد تطويره.. شاهد
نائب محافظ الدقهلية يفتتح ميدان مدخل مدينة أجا الغربي بعد تطويره.. شاهد
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