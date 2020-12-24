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برلمان

في اليوم الثالث.. 65 نائبًا يصلون البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:45 م
صدى البلد
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ماجدة بدوي - عدسة: خالد مشعل
وصل عدد من النواب لاستخراج كارنيهات العضوية اليوم الثالث لقائمة شرق وغرب الدلتا الي 65 من إجمالي 85 نائبا، حيث توافد النواب  لاستلام كارنيهات العضوية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.

وفيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبًا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى: (بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.

وأعلن أمين عام مجلس النواب، عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث تم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، بدأت  الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، والاربعاء الموافق 23 ديسمبر سيشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا.
 
أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.
في اليوم الثالث.. 65 نائبًا يصلون البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
في اليوم الثالث.. 65 نائبًا يصلون البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
في اليوم الثالث.. 65 نائبًا يصلون البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
في اليوم الثالث.. 65 نائبًا يصلون البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
في اليوم الثالث.. 65 نائبًا يصلون البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
في اليوم الثالث.. 65 نائبًا يصلون البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
في اليوم الثالث.. 65 نائبًا يصلون البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
في اليوم الثالث.. 65 نائبًا يصلون البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
في اليوم الثالث.. 65 نائبًا يصلون البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
في اليوم الثالث.. 65 نائبًا يصلون البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
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