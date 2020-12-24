محمد عبد الحميد رئيسا لاتحاد طلاب جامعة عين شمس

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة بعين شمس، نتيجة تشكيل مجلس اتحاد طلاب الجامعة للعام 2020/2021.

وأعلنت الإدارة العامة لراية الشباب بالجامعة أسماء رئيس الاتحاد ونائبه على المستوى الجامعي على النحو التالي:

فاز الطالب محمد عبد الحميد لاين بكلية الحقوق الفرقة الثالثة برئاسة الاتحاد، كما فاز الطالب محمد خالد عثمان بكلية التجارة الفرقة الثاثلة بمقعد نائبا لرئيس الاتحاد.





اقرأ أيضا:













يذكر أن ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الجامعة بدأ يوم ١٠ من ديسمبر الجاري، واستمر حتى اليوم، الخميس ٢٤ ديسمبر الجاري، وفقًا للجدول المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما باشرت الانتخابات أعمالها تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، رئيسًا للجنة ومشرفًا عامًا وعضوية كل من الدكتور كريم مصطفى إبراهيم البطوطى، وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور تامر عبد المنعم راضى، مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومسئول الاتصال، وأ. محمد الخطيب، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وإبراهيم سعيد، القائم بعمل مدير عام المدن الجامعية، ومحمد أحمد عبد الملك، مدير عام الشئون القانونية، والطالب محمد فتوح محمد بكلية الحقوق، والطالبة هاجر إبراهيم بكلية الحقوق.