محافظ الجيزة يتفقد أعمال توسعة كوبري ترسا وطريق المحولات .. شاهد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التوسعة الجارى تنفيذها بكوبرى ترسا .









وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التوسعة للطريق لاستكمال مسار محور محمد أنور السادات الموازى لشارع الأهرام لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة فى حال القيام بإجراء غلق كلى وجزئى لبعض القطاعات بشارع الأهرام أثناء تنفيذ الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق.









تابع المحافظ ميدانيًا اعمال تحويلات الكابلات والمرافق بأحد قطاعات العمل. مشيرا الى ان أعمال توسعة كوبرى ترسا تشمل إزالة حوالى 8 باكيات من الجزء العلوى لجسم الكوبرى وإنشاء مطلع بديل عنه مواز لجسم الكوبرى ليستخدم كمحور مرورى رابط للقادم من شارع ترسا ومتوجه إلى شارع خاتم المرسلين وذلك بهدف تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة مؤكدًا أن أعمال التوسعة من المقرر الانتهاء منها خلال شهرين حيث سيتم تكثيف المجهودات لسرعة إنهائها .









كما تفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير والتوسعة الجاري تنفيذها بشارع المحولات بنطاق حى الطالبية والذى يعد أحد الشوارع الحيوية الرابطة بين شارعى الأهرام ومحمد انور السادات( ترسا ) وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الاعمال وازالة اى معوقات.









وأشار الى أنه تم وضع طبقة الرصف الرابطة للطريق وجار تنفيذ اعمال دهان العقارات المتواجدة بطول الشارع موجها بتجميل الجزيرة الوسطي ودعمها بالنخيل واعمدة الانارة الجمالية لتتكامل الصورة الحضارية للمحور المرورى والذى شهد اعمال تطوير بطول 500 م وتوسعة ليصل عرض الشارع إلي 40 مترا بدلا من وضعه السابق بعرض 13 مترا حيث ستساهم أعمال التوسعة في إحداث طفرة مرورية لما له من أهمية كأحد المحاور المتفرعة من شارع الأهرام والمؤدية الي شوارع ترسا والثلاثيني والعروبة.









ووجه المحافظ رئيس حى الطالبية بضرورة تنفيذ الأعمال بأعلى المواصفات مع سرعة الانتهاء منها وفقًا للجدول الزمنى المحدد لها لما للطريق من أهمية مرورية ومطلب للمواطنين المترددين عليه.









رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق واشرف تامر رئيس حي الطالبية .



