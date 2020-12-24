وكيل تعليم الغربية: استمرار تنفيذ خطة التطهير بديوان المديرية والإدارات النوعية

واصل فريق اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم تنفيذ خطة التطهير بمقار ديوان المديرية، وإدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومبنى التوريدات.









وجاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وإشراف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وتنفيذ لجنة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمديرية .





كما قام عمال النبوتجية بمسح الأرضيات بالكلور حفاظًا على الصحة العامة للعاملين والمترددين على الديوان.





وكان وكيل الوزارة قد أصدر تعليماته لجميع مديري عموم الإدارات التعليمية العشر ، بمتابعة حملة التطهير لجميع المدارس والدواوين عقب انتهاء يوم العمل، بالإضافة إلى جميع الإدارات النوعية التابعة للدواوين.





كما باشر الدكتور عبدالناصر حميده وكيل الصحه بالغربية حاله التاهب والاستعداد القصوي للاستقبال كافة الحالات المشتبه إصابتها بعدوي فيروس كوفيد 19 من خلال إجراؤه كافه الجولات الميدانية لمتابعه اعمال الخدمات الطبيه والعلاجية المقدمه لكافه الحالات تزامنا مع اتخاذ كافه الإجراءات والتدابير الاحترازية .





وكلف "حميده" مديري الطب الوقائي والعلاجي بالتنسيق الكامل مع مديري مستشفيات الحميات والصدر والعامة باهميه توافر كافه المستلزمات الطبية والماسكات الطبية للوقايه من اخطار تفشي فيروس كورونا حفاظًا على ارواح المواطنين .





وأشار وكيل وزارة الصحة أنه تم الدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى وفنيات التمريض للتوعية بإخطار تفشي فيروس اللعين وطرق علاجها داخل العزل الصحي المنزلي .



