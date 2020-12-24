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رياضة

مران الزمالك.. باتشيكو يخصص فقرة تأهيلية للاعبين

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:13 م
مران الزمالك أرشيفية
مران الزمالك " أرشيفية"
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، فقرة تأهيلية خاصة للاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وتضمنت الوحدة التدريبة الركض الخفيف حول الملعب تحت إشراف “بيدرو” مدرب الأحمال.

ويسعى الجهاز الفني إلى الوصول بلاعبي الزمالك لأعلى جاهزية بدنية استعدادا للمنافسات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام.

وكان الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.
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