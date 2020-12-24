عميد الدراسات الإسلامية: اللغة أحد أهم مكونات الإمام و فهم أسرارها يسهم في رقة طبعه

أكدت الدكتورة إيمان الشماع عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالأزهر الشريف بالإسكندرية أن اللغة هي أحد أهم مكونات الإمام والخطيب ، وأن فهم أسرار اللغة يسهم في رقة طبع صاحبه ، كما أنه لا غنى للخطيب عن ملكة اللغة والأدب ، وأن اللغة هي مفتاح فهم أسرار القرآن الكريم .
جاء ذلك خلال كلمتها في اللقاء التثقيفي الذي عقدته وزارة الأوقاف المصرية للأئمة المصريين والسودانيين في الدورة التدريبية المشتركة بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية اليوم الخميس .
وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، قام على رأس وفد سوداني رفيع المستوى من القيادات الدينية بالسودان، بزيارة مكتبة الإسكندرية قبل انطلاق الدورة التثقيفية المشتركة للأئمة السودانيين والمصريين بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، وخلال الزيارة أبدى الوفد السوداني انبهاره بما تتضمنه مكتبة الإسكندرية من إرث حضاري وثقافي، فيما أشاد الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السوداني بمكتبة الإسكندرية، مؤكدًا أنها مفخرة ثقافية لم ير مكتبة مثلها ، ولو لم يكن للمصريين غيرها في الثقافة لكفاهم فخرًا.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مكتبة الإسكندرية أحد أهم معالم وحصون وقلاع الثقافة العالمية قديمًا وحديثًا ، وأهم ما يميزها هو الثراء والتنوع وربط الماضي بالحاضر ، فمصر بلد عريق ذو حضارة وثقافة عريقة تضرب في أعماق التاريخ لأكثر من سبعة آلاف عام .
وفي ختام الجولة أهدت مكتبة الإسكندرية بعض إصداراتها القيمة وفي مقدمتها تاريخ الجامع الأزهر للشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني تقديرًا من المكتبة لهذه الزيارة الكريمة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير.