رئيس اتحاد طلاب عين شمس: القضاء علي الأمية هدفنا الأول

قال الطالب " محمد عبد الحميد لاشين " رئيس اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس لعام 2020/2021 أن مبادرة القضاء على الأمية في مصر هي من أهم المبادرات التي يركز عليها الاتحاد في الفترة القادمة حيث تعد الآن جامعة عين شمس هي المركز الأول في محو الأمية على مستوى الجامعات.
اقرأ أيضا :
وأوضح " لاشين " في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن سيتم هذا العام تكثيف الجهود لتنفيذ الخطط والمشروعات التي أقرها المجلس الأعلي للجامعات في العام الماضي ولم يتم تنفيذها، نظرًا لما تعرضت له البلاد بسبب فيروس كورونا وإيقاف العملية التعليمية بمصر.
وأوضح أن خطته في القضاء على محو الأمية تستهدف مساعدة الطلاب في إيجاد الأشخاص الأميين المستهدففو محو أميتهم حيث يعد ايجادهم أكبر عائق يواجه الآن الطلاب عند التخرج .
كانت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عينشمس
قد دأعلنت أسماء رئيس الإتحادونائبه على المستوى الجامعي على النحو التالي :
فاز الطالب محمد عبد الحميد لاشين بكلية الحقوق الفرقة الثالثةربرئاسة الاتحاد وفازالطالب محمد خالد عثمان بكلية التجارة الفرقة الثالثة بمقعد نائبا رئيس الاتحاد
ويذكر أن ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الجامعة بدأ يوم ١٠ من ديسمبر الجاري واستمر حتى اليوم الخميس ٢٤ من ديسمبر الجاري ،وفقًا للجدول المعلن من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، كما باشرت الانتخابات أعمالها تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب رئيسًا للجنة ومشرفًا عامًا وعضوية كل من: الدكتور كريم مصطفي إبراهيم البطوطى وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب والدكتور تامر عبد المنعم راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومسئول الإتصال و محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و إبراهيم سعيد القائم بعمل مدير عام المدن الجامعية و محمد أحمد عبد الملك مدير عام الشؤون القانونية و الطالب محمد فتوح محمد بكلية الحقوق والطالبة هاجر إبراهيم بكلالحقوق. قوق