رئيس اتحاد طلاب عين شمس: القضاء علي الأمية هدفنا الأول

قال الطالب " محمد عبد الحميد لاشين " رئيس اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس لعام 2020/2021 أن مبادرة القضاء الأمية في مصر هي من أهم المبادرات التي يركز عليها الاتحاد في الفترة القادمة حيث تعد الآن جامعة عين شمس هي المركز الأول في محو الأمية على مستوى الجامعات. علىأهمالاتحادالآنالأولعلىمستوى





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وأوضح " لاشين " في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن سيتم هذا العام تكثيف الجهود لتنفيذ الخطط والمشروعات التي أقرها المجلس الأعلي للجامعات في العام الماضي ولم يتم تنفيذها، نظرًا لما تعرضت له البلاد بسبب فيروس كورونا وإيقاف العملية التعليمية بمصر.





وأوضح أن خطته في القضاء على محو الأمية تستهدف مساعدة الطلاب في إيجاد الأشخاص الأميين المستهدففو محو أميتهم حيث يعد ايجادهم أكبر عائق يواجه الآن الطلاب عند التخرج .





كانت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عينشمس

قد د أعلنت أ سماء رئيس الإتحادونائبه على المستوى الجامعي على النحو التالي :

فاز الطالب محمد عبد الحميد لاشين بكلية الحقوق الفرقة الثالثةربرئاسة الاتحاد وفاز الطالب محمد خالد عثمان بكلية التجارة الفرقة الثالثة بمقعد نائبا رئيس الاتحاد



