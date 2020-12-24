نائب رئيس مجلس الدولة: الأوقاف أعدت أئمتها على مستوى عال من الثقافة

أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أن وزارة الأوقاف المصرية قامت بجهد كبير في مجال تجديد الخطاب الديني في العالم بأسره ، من خلال حركة الترجمة الواسعة التي قامت بها إلى مختلف لغات العالم ، وأنها أعدت أئمتها على مستوى عال من الثقافة ، من خلال تطويرها المستمر لأكاديمية الأوقاف المصرية وبرامج التدريب المستمرة .





جاء ذلك في كلمته خلال اللقاء التثقيفي الذي عقدته وزارة الأوقاف المصرية للأئمة المصريين والسودانيين في الدورة التدريبية المشتركة بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية اليوم الخميس .



وصرح الدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأنه قد انطلقت صباح اليوم الخميس بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية فعاليات الدورة التثقيفية المشتركة للأئمة السودانيين وزملائهم المصريين حول مفاهيم الوسطية والاعتدال وقضايا التجديد .

ويأتي هذا المعسكر التثقيفي امتدادًا للدورة التدريبية المشتركة التي تعقد بأكاديمية الأوقاف المصرية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر.

و يهدف هذا المعسكر التثقيفي إلى جانب ما يتضمنه من محاضرات تثقيفية إلى اطلاع الجانب السوداني على بعض جوانب الحضارة المصرية والنهضة الشاملة في مصر الحديثة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) وفِي ظل قيادته الحكيمة ، حيث يعقب المعسكر التثقيفي زيارة لبعض معالم مدينة الإسكندرية ثم مدينة العلمين الجديدة.