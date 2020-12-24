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حوادث

ضبط 105 شيشة في حملة على المقاهي والكافيهات في سوهاج

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، حملة على المقاهي والكافيهات لضبط الشيش ومنع تداولها حرصًا على سلامة المواطنين من عدوى فيروس كورونا المُستجد.

وأوضح المهندس عبدالمنعم علي عبدالقوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دارالسلام، أنه تم تنفيذ حملة على المقاهي والكافيهات لمنع تداول الشيش ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة الموجة الثانية من تفشي الوباء العالمي الجديد.

وأوضح "عبدالقوي" أن الحملة أسفرت عن ضبط 105 شيشة، وتحرير 9 محاضر مخالفات.

يأتي ذلك بناءًا على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج بتكثيف الحملات والرقابة الداخلية لمنع تداول الشيش داخل المقاهي والكافيهات.

ضبط 105 شيشة في حملة على المقاهي والكافيهات في سوهاج
ضبط 105 شيشة في حملة على المقاهي والكافيهات في سوهاج
ضبط 105 شيشة في حملة على المقاهي والكافيهات في سوهاج
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