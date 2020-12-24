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تعليم

جامعة جنوب الوادى: استمرار العملية التعليمية وعدم توقف الدراسة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:57 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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يوسف رجب

          

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن استمرار الدراسة بالجامعة وعدم توقف العملية التعليمية بالجامعة.


و أضاف غرباوى، بأن المحاضرات فى مواعيدها و لا توجد أى قرارات بتوقف الدراسة والتى تسير وفق الاجراءات الاحترازية.


و أشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة خصصت فى وقت سابق حجرة للعزل فى المستشفى الطلابى لأى حالة يظهر عليها أى أعراض.


و أوضح رئيس الجامعة، بأن الحالة العامة فى الجامعة طبيعية و إدارة الجامعة تتفقد الحالة الدراسية بشكل يومى للوقوف على أى مستجدات.


يذكر أن جامعة جنوب الوادي، تشدد على طلابها وكافة العاملين بها، على الالتزام بالإجراءات الإحترازية، المتمثلة فى ارتداء الكمامات، و الإلتزام بالتباعد الإجتماعى، ضمن خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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