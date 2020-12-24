جامعة جنوب الوادى: استمرار العملية التعليمية وعدم توقف الدراسة





أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن استمرار الدراسة بالجامعة وعدم توقف العملية التعليمية بالجامعة.





و أضاف غرباوى، بأن المحاضرات فى مواعيدها و لا توجد أى قرارات بتوقف الدراسة والتى تسير وفق الاجراءات الاحترازية.





و أشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة خصصت فى وقت سابق حجرة للعزل فى المستشفى الطلابى لأى حالة يظهر عليها أى أعراض.





و أوضح رئيس الجامعة، بأن الحالة العامة فى الجامعة طبيعية و إدارة الجامعة تتفقد الحالة الدراسية بشكل يومى للوقوف على أى مستجدات.





يذكر أن جامعة جنوب الوادي، تشدد على طلابها وكافة العاملين بها، على الالتزام بالإجراءات الإحترازية، المتمثلة فى ارتداء الكمامات، و الإلتزام بالتباعد الإجتماعى، ضمن خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.







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