عائشة بن أحمد: اتحاربت بسبب وجودي في "لجنة تحكيم مهرجان القاهرة" وده طبيعي

قالت الفنانة عائشة بن أحمد، إن مشاركتها في
لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي كان مسئولية كبيرة ، مشيرة إلى أن "
محمد حفظي " رئيس المهرجان ، هو الذي اختارها وكلفها بهذه المسئولية .
وأضافت " عائشة بن أحمد " خلال
لقائها مع برنامج " وشوشة " المُذاع على فضائية " النهار " ،
أنها كانت سعيدة عند معرفتها بهذه الخر ، ولكن كانت تخاف من أن تُهاجم من قبل باقي
الفنانين والوسط الفني بصفة عامة ، معقبة : " اتحاربت بسبب وجودي في لجنة
تحكيم مهرجان القاهرة ، وده طبيعي في أي منافسة " .
وأبدت الفنانة ، سعادتها بكواليس المهرجان ،
ولجنة التحكيم ، معقبة : " الدنيا كانت لطيفة وكويسة" ، مشيرة إلى أعضاء
لجنة التحكيم الذين كانوا يعاملونها معاملة طيبة ، معقبة : " شوفنا أفلام
حلوة ، واتفنا على أشياء معينة ، واختلفنا على أُخرى " .
وأشارت " أحمد " ، إلى رئيس اللجنة
كان المخرج والسيناريست الروسي أليكساندر سوكوروف، الذي يعد أحد أبرز المخرجين
المعاصرين في روسيا ، حيث عُرضت أفلامه في أغلب المهرجانات الكبرى مثل كان وبرلين
وفينيسيا، ومن أبرزها "الفُلك الروسي " الذي شارك في مسابقة مهرجان كان عام 2002، وحصل
على جائزة Visions من مهرجان تورنتو، كما حصل فيلمه
"فاوست" ، على الأسد
الذهبي لمهرجان فينيسيا عام 2011 .
وأكدت أن المهرجانات التي تُقام في الوطن
العربي ، هي مفيدة بشكل كبير للفنان كشخص ، ومنظومة الفن بصفة عامة ، وأنها ليست مجرد دعائية .