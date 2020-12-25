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عائشة بن أحمد: اتحاربت بسبب وجودي في "لجنة تحكيم مهرجان القاهرة" وده طبيعي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:21 ص
الفنانة عائشة بن
الفنانة عائشة بن أحمد
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ندى رأفت

قالت الفنانة عائشة بن أحمد، إن مشاركتها في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي كان مسئولية كبيرة ، مشيرة إلى أن " محمد حفظي " رئيس المهرجان ، هو الذي اختارها وكلفها بهذه المسئولية .

وأضافت " عائشة بن أحمد " خلال لقائها مع برنامج " وشوشة " المُذاع على فضائية " النهار " ، أنها كانت سعيدة عند معرفتها بهذه الخر ، ولكن كانت تخاف من أن تُهاجم من قبل باقي الفنانين والوسط الفني بصفة عامة ، معقبة : " اتحاربت بسبب وجودي في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة ، وده طبيعي في أي منافسة " .

وأبدت الفنانة ، سعادتها بكواليس المهرجان ، ولجنة التحكيم ، معقبة : " الدنيا كانت لطيفة وكويسة" ، مشيرة إلى أعضاء لجنة التحكيم الذين كانوا يعاملونها معاملة طيبة ، معقبة : " شوفنا أفلام حلوة ، واتفنا على أشياء معينة ، واختلفنا على أُخرى " .

وأشارت " أحمد " ، إلى رئيس اللجنة كان المخرج والسيناريست الروسي أليكساندر سوكوروف، الذي يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا ، حيث عُرضت أفلامه في أغلب المهرجانات الكبرى مثل كان وبرلين وفينيسيا، ومن أبرزها "الفُلك الروسي "  الذي شارك في مسابقة مهرجان كان عام 2002، وحصل على جائزة Visions من مهرجان تورنتو، كما حصل فيلمه "فاوست" ، على الأسد الذهبي لمهرجان فينيسيا عام 2011 .

وأكدت أن المهرجانات التي تُقام في الوطن العربي ، هي مفيدة بشكل كبير للفنان كشخص ، ومنظومة الفن بصفة عامة ، وأنها ليست مجرد دعائية .

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