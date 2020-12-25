دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب يجعله في ظل ظليل ويبعثه آمنا مطمئنا

يعد من أفضل أدعية المتوفي ، حيث إنه فيما ورد بالكتاب العزيز وسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن في يوم الجمعة ساعة استجابة، قد أوصى النبي –صلى الله عليه وسلم- بتحريها، ومن هنا فإن

قد يوافق ساعة الاستجابة في يوم الجمعة فتكون من حظ المتوفي دعاء مستجاب يخفف عنه عذاب القبر وبه يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاته، وينال المتوفي عفو الله تعالى ورحمته من خلال

دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب

في ساعة إجابة.

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أجمل دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب



أجمل

فيما ورد ضمن مجموعة أدعية المتوفي المأثورة، والمستحبة، التي يتلهف إليها الميت في قبره، وإن كان ينتظر

دعاء للميت

عامة أو في أي وقت ومكان وعلى كل حال، لما جاء عن النبي –صلى الله عليه وسلم- من فضل

الدعاء للميت

، وهذه مجموعة منتقاه من

دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب

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• اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفرلهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلبنا بعدهم.

• اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له يا رب ارحم ابي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة .

• اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمة التراب و اشفي من انهكة الوجع و أغث من أثقلة الهم واهدي من غرت الدنيا.

• اللهم في يوم الجمعة اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم.





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