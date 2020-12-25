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توك شو

سميته الكينج .. محمد الحلو: محمد منير حالة خاصة وقلبه أبيض .. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:37 ص
محمد منير و محمد
محمد منير و محمد الحلو
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كريم الخطيب
قال الفنان محمد الحلو، إن هناك  علاقة قوية  تربطه بالكينج محمد منير وعلى الحجار وعمر فتحي، مضيفا :"احنا دفعة واحدة وبنحب بعض بشكل كبير".

وتابع "الحلو" خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، إن العلاقة بينه وبين منير والحجار اكثر من الاخوة، والغيرة لم تتواجد بينهم ابدا، وعندما طالب منه "الكينج" منير اغنية "اشكي لمين" تركها له ليغنيها دون تردد.

وأشار إلى أنه يطمئن على الفنان محمد منير بشكل دائم بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، ولكن لم يزره، بسبب الأوضاع الراهنة، متابعا :"منير قلب أبيض وجميل واتمنى له الشفاء العاجل".

وأوضح أن هناك مطربين يعبرون عن الغناء و الطرب العربي الأصيل، وهم محمد الحلو وهاني شاكر ومدحت صالح وعلى الحجار، أما محمد منير حالة خاصة لوحده، لذلك هو من أطلق عليه لقب "الملك".
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