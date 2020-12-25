للتشجيع على ارتدائها .. صائغ يصنع كمامات من الذهب والفضة .. شاهد





وحسب ما نشرته يورو نيوز، أن صائغا تركيا قام بتصنيع كمامة من الفضة والذهب الخالصة لتشجيع المواطنين على ارتداء الكمامة بعد أن أصبحت قطعة لا يمكن التخلي عنها في الحياة اليومية .





يروي الصائغ التركي لشبكة يورو نيوز، أنه أصيب بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية و قضى فترة الإصابة في مستشفى العزل، فكان لديه فائض من الوقت كبير للغاية ففكر في كيفية استغلال الفترة الحالية للربح من خلال عمله .





فور انتهاء مددة العزل، قام الصائغ ببداية تصنيع كمامات من الفضة التي كان يبلغ وزنها حوالي 25 جراما، و تراوح تكلفتها بين 200 إلى 2200يورو .

الكمامة أصبحت جزءا من احتياجاتنا اليومية كالطعام و المياه، فإن جائحة كورونا فرضت على العالم بعض المتغيرات التي يجب علينا جميعا إتباعها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .