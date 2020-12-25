جامعة الفيوم تستضيف غدا وزيري التعليم العالى والتربية والتعليم

من جانب أخر قرّر الدكتور أحمد جابر، رئيس جامعة الفيوم، الأربعاء، تخصيص يوم واحد فقط للاحتفال بعيد العلم الثالث عشر لتكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلبة والطالبات، وإلغاء باقي الاحتفالات الخاصة.





وقال رئيس الجامعة في بيان، إنه قد تم مسبقا على مدار شهور التجهيز والتحضير لتلك الاحتفالية لتكون على مدار ثلاثة أيام متتالية وهي 29،28،27 من ديسمبر 2020، ولكن نظرا للظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتجاوز أعداد المقرر تكريمهم لألف مكرم، وحرصا من إدارة الجامعة على صحة وسلامة كافة منتسبيها فقد تم الاكتفاء بيوم واحد فقط لاحتفالية جامعة الفيوم بعيد العلم الثالث عشر ليكون يوم الإثنين المقبل، واقتصار الحضور في قاعة الاحتفالات الكبرى على المكرمين في فئات الجوائز النوعية والحاصلين على أعلى درجات الترقي لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد وأوائل كليات الجامعة، مع مراعاة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.





وأضاف رئيس الجامعة بأن المكرمين في فئات النشر العلمي والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه وباقي الجوائز سيتم تسليم شهادات تكريمهم إلى عمداء كلياتهم ليتم توزيعها فى احتفالية بسيطة بكل كلية.





وطالب رئيس الجامعة من الجميع تقبل هذه الظروف الاستثنائية حرصا على سلامتكم وسلامة وطننا الغالي.