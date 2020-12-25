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سيارات

حقيقة بيع أسهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية لـ آبل

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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أماني نوار


كشف الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا الامريكية الشهيرة لصناعة السيارات الكهربائية، بانه كان يرغب في بيع معظم أسهم الشركة إلى آبل لإنقذا موقعها  لانها تواجه خطر الإفلاس .


واكد إيلون ماسك أنه حاول إقناع تيم كوك المدير التنفيذي لشركة آبل شراء اسهم تيسلا ، والتي تقدر بقيمة سوقية ب60 مليار دولار أي ما يعادل تقريبا 225 مليار ريال.


ومع رفض الرئيس التنفيذي لشركة آبل ارتفعت آسهم تسلا بشكل جنوني في عام 2020 ، وفي نفس الوقت استطاعت تسلا أن تضاعف قيمتها من 60 مليار إلى 650 مليار دولار .

وكان إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا كان افصح من قبل أن الشركة واجهت ازمة كبير كادت إن تنهي كيان تسلا في عام 2017 .

واكد ماسك أن تيسلا واجهت مشكلة كبيرة جدا عند بداية إنتاج موديل 3  عام 2017 ، موضحا انه من حسن الح أن الامور استمرت على مايرام بالنسبة للشركة أصبحت سيارة موديل 3 أكثر السيارات الكهربائية في مبيعا في العالم .

واكد ايلون ماسك أن تيسلا لم تحل هذه المشكلة ، وقامت في التوسع وبناء مصنعين جديدين وهما قيد الإنشاء حاليا .





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