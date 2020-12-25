حقيقة بيع أسهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية لـ آبل





كشف الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا الامريكية الشهيرة لصناعة السيارات الكهربائية، بانه كان يرغب في بيع معظم أسهم الشركة إلى آبل لإنقذا موقعها لانها تواجه خطر الإفلاس .





واكد إيلون ماسك أنه حاول إقناع تيم كوك المدير التنفيذي لشركة آبل شراء اسهم تيسلا ، والتي تقدر بقيمة سوقية ب60 مليار دولار أي ما يعادل تقريبا 225 مليار ريال.





ومع رفض الرئيس التنفيذي لشركة آبل ارتفعت آسهم تسلا بشكل جنوني في عام 2020 ، وفي نفس الوقت استطاعت تسلا أن تضاعف قيمتها من 60 مليار إلى 650 مليار دولار .



وكان إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا كان افصح من قبل أن الشركة واجهت ازمة كبير كادت إن تنهي كيان تسلا في عام 2017 .



واكد ماسك أن تيسلا واجهت مشكلة كبيرة جدا عند بداية إنتاج موديل 3 عام 2017 ، موضحا انه من حسن الح أن الامور استمرت على مايرام بالنسبة للشركة أصبحت سيارة موديل 3 أكثر السيارات الكهربائية في مبيعا في العالم .



واكد ايلون ماسك أن تيسلا لم تحل هذه المشكلة ، وقامت في التوسع وبناء مصنعين جديدين وهما قيد الإنشاء حاليا .











