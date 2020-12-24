إل جي تلحق بـ"آبل" وتدخل مجال تصنيع مكونات السيارات الكهربائية





ووفقا لما أكدته إل جي الكورية فإن قيمة الشركة الجديدة تصل إلى مليار دولار ، مؤكدة أنها ستمتلك 51 % من اسهم الشركة الجديدة في حين أن الشركة الكندية ستمتلك باقي الأسهم والمعروف عنها انها واحدة من أكبر شركات مكونات السيارات في العالم .





وتنوى الشركة الجديدة تقديم أنظمة الطاقة بالكامل لبعض منتجي السيارات الكهربائية ، وفي هذا السياق قال كيم جين يونج رئيس شركة إل جي إلكترونيس أن هذا المشروع سيكون مرحلة جديدة في نشاط إل جي وفرص النمو فيها كبيرة للغاية .





وبمجرد الإعلان عن هذا المشروع ارتفعت اسهم شركة إل جي إلى مستوى عال جدا لم تشهده الشركة منذ حوالي 10 سنوات .





ومن المقرر أن يتم الاستقرار على تفاصيل المشروع في يوليو المقبل حيث سيوفر أكثر من 1000 وظيفة في كوريا الجنوبية.





يذكر أن شركة آبل الشهيرة قررت المضي نحو إنتاج هذه السيارات عام 2024 ، ضمن مشروعها المعروف باسم Project Titan ، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز".





ويمثل هذا القرار تحديا كبيرا لشركة آبل خاصة فيما يتعلق بسلسلة التوريد، ومن المعروف أن آبل تصنع مئات الملايين من الهواتف كل عام بأجزاء من عدة دول، لكنها لم تقم بصنع سيارة قط.



بعد إعلان آبل دخولها مجال السيارات ذاتية القيادة أعلنت شركتا إل جي إلكترونيكس الكورية ، وماجنا الكندية عن إنشاء شركة مشتركة لإنتاج مكونات السيارات ولكن الكهربائية .