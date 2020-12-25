ضبط القائمين على إدارة صيدلية بالدقى يروجون العقاقير المخدرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والمهربة جمركيًا .





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام (إحدى الصيدليات - الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة) ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات ، وكذا الأدوية المستوردة والمهربة وبيعها بدون تذكرة طبية للشباب والنشء مقابل مبالغ مالية.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف الصيدلية، وتبين عدم تواجد صاحبها (صيدلى حر – مقيم بالقاهرة الجديدة) وأمكن ضبط القائمين على إدارتها (شخصين – مقيمان بمحافظة الجيزة) ، وعثر بداخلها على (كمية من الأقراص والأدوية والمنشطات "المستوردة" والمهربة جمركيًا وممنوع تداولها بالبلاد – مبلغ مالى)، بمواجهتهما إعترفا بإدارتهما للصيدلية وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها والإتجار فيها للمواطنين والشباب والنشء لتحقيق أرباح لصالح مالك الصيدلية والمبلغ المالى من متحصلات بيع تلك الأدوية.



