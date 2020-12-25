ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مفيش كلام.. أول تعليق من يسرا بعد إصابتها بـ كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:30 م
يسرا
يسرا
Advertisements
مصطفى كرم
وجهت الفنانة يسرا الشكر لوزارة الصحة والأطباء بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

ونشرت يسرا صورة لها عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت قائلة: "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل و خارج مصر و للجمهور الكريم لسؤالهم و اهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا... كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة و لكل الأطباء و طاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. ربنا يحفظكم جميعا و يشفي كل مريض. شكرا للجميع ".

وكان مصدر لـ موقع "صدى البلد" أكد إصابة الفنانة يسرا، امس، بفيروس كورونا المستجد.

وكانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل. 



يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز. 

كما تم تكريمها في مهرجان "نجم العرب" الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم في عام 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

آخر التطورات الصحية للفنانين المصابين بفيروس كورونا

الإصابة بـ كورونا تضرب نجوم الجونة.. رانيا يوسف: كلام فارغ.. وآسر ياسين: شوية برد

وفاة مدير الإدارة الصحية بالمنوفية بكورونا

تركي آل الشيخ يدعم يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا .. شاهد

بعد إصابتها بفيروس كورونا .. يسرا: أنا بخير وبصحة جيدة وأطلب منكم الدعاء

بعد إصابتها بكورونا.. أمير طعيمة يوجه رسالة دعم لـ يسرا

ترشيحاتنا

مفيش كلام.. أول تعليق من يسرا بعد إصابتها بـ كورونا

بطلوا هري.. أمير كرارة يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

الحكومة تنفي نشر لافتات الخطر يقترب.. وتأمر بإزالتها فورا من الشوارع

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لـ يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا .. العمر الحقيقي لـ غادة عادل وطلاقها من مجدى الهوارى

نيكول سعفان تقضي الكريسماس في منزل طارق العريان بعد أزمة أصالة

تلقى عرضا فرنسيا للاحتراف.. مصطفى محمد يغيب عن مران الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام