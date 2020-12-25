مفيش كلام.. أول تعليق من يسرا بعد إصابتها بـ كورونا

وجهت الفنانة يسرا الشكر لوزارة الصحة والأطباء بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





ونشرت يسرا صورة لها عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت قائلة: "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل و خارج مصر و للجمهور الكريم لسؤالهم و اهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا... كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة و لكل الأطباء و طاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. ربنا يحفظكم جميعا و يشفي كل مريض. شكرا للجميع ".





وكان مصدر لـ موقع "صدى البلد" أكد إصابة الفنانة يسرا، امس، بفيروس كورونا المستجد.





وكانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.













يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.



