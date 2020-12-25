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ديني

أفنى حياته لكتاب الله.. وفاة مدير التعليم النوعي وشئون القرآن بالأزهر الشريف

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:39 م
وفاة مدير التعليم
وفاة مدير التعليم النوعي وشئون القرآن بالأزهر الشريف
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محمد شحتة
توفى اليوم، الشيخ شحاته محمد علي، مدير عام التعليم النوعي وشئون القرآن الكريم بمنطقة الشرقية الأزهرية، بعدما أفنى حياته في تعليم أحكام القرآن الكريم، بعدما ملأ الأرض نورا وحكمة.

ولد الشيخ شحاته محمد علي عبد الرحمن، بتاريخ :13/7/1954م بقرية منزل حيان التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية ، وحفظ القرآن الكريم علي يد والده بداية من سورة (الناس)حتي سورة (النحل) وهو في سن العاشرة من عمره، وأكمل حفظ القرآن علي يد أخيه الأكبر الشيخ توفيق محمد علي عبد الرحمن، ثم جود القرآن على يده ودرس عليه علم القراءات العشر الصغرى.

المؤهلات العلمية والإجازات

التحق بمعهد قراءات الزقازيق وحصل علي عالية القراءات ثم انقطع عن الدراسة لتعينيه مدرسًا بنفس المعهد الذي تخرج منه ثم واصل الدراسة بعد ذلك فحصل علي تخصص القراءات ثم حصل علي ليسانس القراءات وعلوم القرآن من كلية القران الكريم وعلومها بطنطا (جامعة الأزهر) وكان من أوائل الدفعات التي تخرجت منها عام 2000م.

وتلقى العلم على يد كثير من العلماء والمشايخ الأجلاء منهم : الشيخ / عبدالرحيم حبيب والشيخ /محمد بن عبد المنعم المسلمي وفضيلة الشيخ /مصطفى البوهي والدكتور /سامي عبدالفتاح هلال والدكتور /محمد سلامه يوسف سليمان، وقرأ علي الشيخ /محمود محمد محمد شاهين : فأجازه بالقراءات العشر الصغرى والكبرى.

الوظائف التي شغلها

عين في بداية عمله بالأزهر الشريف محفظًا ومدرسا للقرآن الكريم، ثم مدرسا للقراءات وعلوم القرآن، ثم موجهًا عامًا_ ثم عين مديرًا عامًا للتعليم النوعي (معاهد القراءات) وشئون القران الكريم بمنطقة الشرقية الأزهرية، وعضو بالمقارئ المصرية، وخطيب (مكافأة) بترخيص من وزارة الأوقاف المصرية، وقارئ وزارة الأوقاف المصرية بالسهرات الرمضانية، وعضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية ،وقام بالتحكيم في كبرى المسابقات الرسمية بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والشباب والرياضة وكثير من الجهات الأخرى، ولديه دارًا ومركزًا للدرسات القرآنية لتحفيظ القرآن الكريم والتجويد والقراءات بترخيص من الأزهر الشريف برقم سجل /305 لعام1980م وختم عليه القرآن الكريم المئات من الطلبة والطالبات.

كما شارك في التحكيم في:( مسابقات الروضات القرآنية -ومسابقة احسن الأصوات –المؤذن والمبتهل –المواهب القرآنية -ومسابقة الهيئات القرآنية الدولية).

المؤلفات والإصدارات

سجل ختمة مرتلة برواية حفص عن عاصم ألف في علم التجويد كتاب (هدي الرحمن) ومختصر كتاب (هدي الرحمن) ورسائل مختصرة في القراءات العشر الصغرى.

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