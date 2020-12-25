ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تعافي 207 حالات.. الصحة السعودية تعلن أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:56 م
السعودية
السعودية
Advertisements
أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، فيما تم رصد تعافي 207 حالات إضافية، و9 وفيات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 361.903 حالات، من بينها 2920 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 376 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 352.815 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6168 حالة وفاة، وبالتالي تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.48%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.7%

وفيما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض 44 حالة، منطقة مكة المكرمة 31، منطقة المدينة المنورة 31، المنطقة الشرقية 29، منطقة عسير 9، منطقة تبوك 9، منطقة الحدود الشمالية 7، منطقة القصيم 6، منطقة الباحة 4، منطقة الجوف 3، منطقة حائل 3، منطقة نجران 1، منطقة جازان 1. 

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض 32، ينبع 26، جدة 12، مكة المكرمة 9، الدمام 7، الظهران 7، تبوك 6، الطائف 6، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض 25، مكة المكرمة 15، جدة 14، ينبع 13، الدمام 9، الهفوف 8، عنيزة 8، المدينة المنورة 7، بريدة 6، المبرز 6، تبوك 5، نجران 5، الدوادمي 5.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابات كورونا في السعودية تقترب من حاجز الـ 350 ألف حالة

أخبار السعودية اليوم.. هيئة كبار العلماء تدين الإرهاب.. ارتفاع طفيف في عدد إصابات كورونا.. والأمن السعودي يقبض على شخص اعتدى على حارس في القنصلية الفرنسية بجدة

السعودية تسجل 311 إصابة جديدة بـ كورونا و15 وفاة خلال 24 ساعة

أخبار السعودية اليوم: استمرار تراجع وفيات كورونا وارتفاع نسبة الشفاء.. المملكة حريصة على تحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.. وفلسطين على رأس القضايا بالرياض

الصحف السعودية اليوم.. ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في المملكة.. أذرع أردوغان بفرنسا تواصل مساعي نشر التطرف.. انفجار داخل مطار بغداد.. وترامب يتلقى صفعة جديدة

السعودية.. الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة.. وصفر حالات في هذه المنطقة

ترشيحاتنا

انفجار ضخم يهز مدينة ناشفيل الأمريكية.. فيديو

في 24 ساعة.. كورونا تضرب الوسط الفني.. هؤلاء أبرز النجوم ضحايا الفيروس

خاص.. الصحة تعلن أسماء وعناوين مستشفيات عزل كورونا بالموجة الثانية

الوطنية للانتخابات تنعى المستشار لاشين إبراهيم

طالبت بعدم الانسياق وراء الشائعات.. الصحة السعودية: تسجيل 189 إصابة بكورونا

مفيش كلام.. أول تعليق من يسرا بعد إصابتها بـ كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام