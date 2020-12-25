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رياضة

بديلا لـ محمد صلاح.. ليفربول يبحث التعاقد مع نجم ريال مدريد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:52 م
محمد صلاح جناح نادي
محمد صلاح جناح نادي ليفربول
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إسماعيل محمود
يبدو أن نادي ليفربول الإنجليزي يريد أن يؤمن نفسه من الرحيل المحتمل لمحمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة التي رحب فيها باللعب لنادي ريال مدريد الإسباني.

وكان محمد صلاح قد أبدى ضيقه من عدم حمل شارة القيادة لفريقه ليفربول، مع ترحيبه باللعب لصفوف فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فأن نادي ليفربول يرغب في التعاقد مع الإسباني ماركوس أسينسيو جناح نادي ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة بأن ريال مدريد لن يعارض في بيع لاعبه البالغ من العمر 24 عامًا حال الحصول على مبلغ مالي جيد من وراء بيعه.

وأكدت الصحيفة بأن التعاقد مع أسينسيو لطالما كان هدفًا لكتيبة الألماني يورجن كلوب، الذين رغبوا في ضمه صيف عام 2019 مقابل 67 مليون جنيه إسترليني.

ويلعب أسينسيو في مركز الجناح الأيمن وهو نفس المركز الذي يلعب فيه محمد صلاح.
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