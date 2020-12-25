موافي يحذر من مضاعفات الضغط: جلطة في المخ وغرغرينا في القدم.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن هناك صداعا نفسيا يصيب مرضى ارتفاع ضغط الدم.





وحذر حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، من تغيير جرعة الدواء التي يصفها الطبيب للمريض كون ذلك يؤثر على نسبة الضغط في الدم وتؤدي إلى الشعور بصداع في منتصف الرأس.





وأشار حسام موافي إلى أن مرضى ضغط الدم يتعرضون لـ «النهجان»، عندما تتغير وظائف البطين الأيسر المسؤول عن خروج الدم من القلب.



