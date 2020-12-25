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المفتى: حقوق الإنسان تتمركز حول 5 مقاصد عظيمة.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:36 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
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أسامة علي
قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية،إن مصدر حقوق الإنسان مصدر إلهي نصا عن القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم .

وأضاف علام، خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن الفلسفة التي قامت عليها حقوق الإنسان، احتلت جانبا عظيما من الدين الاسلامى وتتمركز حول المقاصد الضرورية الـ 5 التى تؤدى إلى الكرامة الانسانية،العيش الكريم، والحرية المنضبطة.

وكشف المفتى أن الدين الاسلامى شرع مقاصد 5 عظيمة،هي حق "حماية النفس الإنسانية،الأديان،العقول،الأعراض،الأموال"، مؤكدا أن كل حق يقابله واجب ومسؤولية.

وأكد علام، أن مبدأ سيادة القانون يجب أن يكون مهيمنا على ممارسات الجميع.

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