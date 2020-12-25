ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تدريبات غلق زوايا وتوزيع لحراس سيراميكا كليوباترا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:15 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريبات فنية قوية، تحت إشراف الكابتن مصطفى عفيفي مدرب حراس مرمى الفريق، استعدادا لمواجهة بيراميدز.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة قوية أمام بيراميدز في السابعة والنصف مساء بعد غد الأحد، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وانفرد مصطفى عفيفي بالحراس الثلاثة محمود شكري وعامر عامر ومحمد جمال، ومنحهم حصة تدريب على غلق الزوايا والتوزيع وسرعة رد الفعل.

 وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز في أول جولتين بمسابقة الدوري الممتاز، الأولى على حساب الإنتاج الحربي بهدفي شريف دابو ومحمود نبيل، والثانية على حساب البنك الأهلي 3-1 من توقيع شادي حسين هدفين وشريف دابو هدف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مران خاص لحراس مرمى سيراميكا كليوباترا في التدريب الصباحي

سيراميكا كليوباترا يعلن قائمة مباراة الإنتاج الحربي في أولى مبارياته بالدوري الممتاز

تصعيد حارس شباب سيراميكا كليوباترا بعد إصابة محمد جمال بمزق في العضلة الخلفية

تدريبات بـ كرة الراجبي لحراس مرمى سيراميكا كليوباترا استعدادا للبنك الأهلي

دابو وشادي حسين مهاجما سيراميكا كليوباترا يتصدران قائمة هدافي الدوري الممتاز

ضياء السيد: سيراميكا كليوباترا يحقق نتائج تاريخية في أول ظهور له بالدوري الممتاز.. فيديو

ترشيحاتنا

خاص| الزمالك يطلب رقما خياليا للموافقة على رحيل مصطفى محمد

مطالب بتوقف الدراسة في مصر.. التعليم العالي تحسم الجدل

الأرصاد تحذر من طقس الغد ليلا.. وأمطار متوسطة على السواحل.. والصغرى 8 درجات

قد تحصل على مناعة دائمة ضد كورونا في هذه الحالة.. تفاصيل

لجنة الفيروسات تكشف أهمية لبن "السرسوب" لمواجهة كورونا

كارثة في الزمالك.. 5 لاعبين يحق لهم التوقيع لأي ناد في يناير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ترشيحه لمواجهة كورونا.. فوائد غير متوقعة لتناول لبن السرسوب

اكتشاف مزرعة حشيش أسترالية بقيمة 13 مليون دولار.. فيديو

دون أدوية.. 3 حلول فعالة للتخلص من التهاب الحلق