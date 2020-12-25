الصحة تكشف موعد منح اللقاح الصيني سينوفارم

كشفت الدكتورة نهي عاصم مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، موعد بدء منح اللقاح الصيني سينو فارم.





قالت عاصم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج مساء dmc والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،: "من المتوقع بدء التلقيح خلال أيام باللقاح الصينى، والبداية ستكون بالأطقم الطبية ومقدمى الخدمات الطبية بالمستشفيات.





وأضافت: "يتم حاليا العمل على متابعة نتائج البروتوكولات الجديدة لعلاج أعراض فيروس كورونا على المرضى، والوزارة تتابع يوميا من خلال ملاحظتهم، مشيرة إلى انه دخل حاليًا حوالى 61 بحثا إكلينيكيا مرحلة التجارب على البشر، ومن المتوقع مع الوقت دخول شركات أخرى لإنتاج لقاحات أخرى خاصة بفيروس كورونا".





وأكملت: "كان هناك اجتماعا قبل عدة أيام مع وزيرة الصحة لمتابعة فئات معينة من المرضى لتحديد نوع السلالات الموجودة فى مصر وستكون النتائج خلال عشرة أيام على الأكثر".