علي جمعة: الصلاة.. آخر كلمات قالها النبي في مرض الموت

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الاستعانة هي الثقة بالله سبحانه وتعالى، والاستعانة هي التوكل على الله سبحانه وتعالى.





أضاف جمعة عبر الفيسبوك، أن الاستعانة هي إفراد الدين وإخلاصه لله سبحانه وتعالى ؛ فالاستعانة أمر خطير مهم يجب ألا يكون إلا بالله فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول ربنا سبحانه وتعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}.





وأوضح: أمرنا أن نستعين إليه سبحانه وتعالى بالعبادة ، بالصلاة وهي ذروة الأمر ورأسه يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من ترك الصلاة فقد كفر) ويقول: (الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) والحمد لله أن عبر بالفعل ولم يعبر بالاسم فقال (كفر) ولم يقل (كافر) فإن كثيرا من المسلمين يتكاسلون في الصلاة وهم على إسلامهم عصاة يجب عليهم أن يرجعوا إلى الله وأن يستعينوا به سبحانه وتعالى عن طريق الصلاة





وتابع: ( الصّلاة الصّلاة وما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) كلمات هي آخر العهد بلسان سيدنا رسول الله ﷺ وهو يبلغ عن ربه دينه، قالها في مرض الموت الذي لحق بالرفيق الأعلى بعده، ولقي الله - سبحانه وتعالى - وهو يقول: (في الرَّفيق الأعلى، في الرَّفِيق الأعلى) ﷺالصلاة.. الصلاة.. هي التي بقيت لنا في الاستعانة بالله، باعتبارها بابا من أبواب هذه الاستعانة.





واختتم الدكتور علي جمعة: { وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ } نعم الديمومة عليها شديدة ولكنها يسيرة على الموفَّق الذي وفقه الله - سبحانه وتعالى - ، صعبة لكنها سهلة على من تعلق قلبه بعرش الرحمن وتعلق قلبه بالله رب العالمين وتعلق قلبه بالواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتعلق قلبه بحب رسول الله ﷺ وجعله لنفسه أسوة حسنة فسار على نهجه وسار على دربه وطريقه، ومن سار على طريق رسول الله ﷺ نجا.



