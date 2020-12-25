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منوعات

كنزي عمرو دياب تثير الجدل بصورة جديدة في أحضان صديقها

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:16 م
كنزي عمرو دياب وصديقها
كنزي عمرو دياب وصديقها
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محمد بدران
شاركت كنزي عمرو دياب، ابنة الزوجة الثانية للهضبة زينة عاشور، صورة جديدة عبر خاصية القصص المصورة، بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت كنزي دياب خلال الصورة في أحضان صديقها، وهي مرتدية فستانا أسود قصيرا فوق الركبة، وعلقت على الصورة "كل سنة وأنت طيب".


طرح الهضبة عمرو دياب «فاكرني يا حب»، أولى أغاني ألبومه الجديد «يا انا يا لأ»، وذلك حصريًا بخدمة مدفوعة لعملاء إحدى شركات الاتصالات. 


وأعلن الهضبة عمرو دياب قائمة الأغاني التي يطرحها بعد قليل ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "يا أنا يا لأ".


ويضم الألبوم 12 أغنية وهي: "يا أنا يا لأ"، ومحسود (مقسوم)، "شكرًا"، و"عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني ياحب"، و"وانا معاك" و"يادلعوا"، و"من العشم"، و"محسود (لاتينو)"و "الجو جميل".


ويتعاون عمرو دياب في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم تامر حسين وتركي ال الشيخ ومحمد يحيى وعادل حقي وإسلام زكي وعزيز الشافعي وخالد عز وتامر عاشور.


وكان عمرو دياب قد كتب عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "انتظروا ألبومي الجديد «يا أنا يا لأ»، يوم الجمعة ٢٥ ديسمبر الساعة الثامنة مساءً".


وطرح عمرو دياب خلال الأيام الماضية برومو لأغنيتين وهما «محسود» و«يا أنا يا لأ» ضمن حملة الدعاية لألبومه الجديد.


«محسود» كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، و«يا أنا يا لأ» من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، والأغنيتين توزيع عادل حقي، وميكس وديجيتال ماسر أمير محروس.


وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميصا أسود منقط بالابيض.


وكان دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي «أهي أهي»، «أماكن السهر»، «الجو جميل».


كنزي عمرو دياب تثير الجدل بصورة جديدة في أحضان صديقها
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