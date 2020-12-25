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أخبار العالم

العراق.. انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للتحالف الدولي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الجمعة، انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للتحالف الدولي جنوبي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي على الطريق السريع في محافظة الديوانية". 

وأضافت، أن "العجلة كانت تحمل معدات لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، وأدى الانفجار إلى إصابة سائق العجلة".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة "عصائب أهل الحق" في العراق، اليوم الجمعة، "تأهبها" لـ"المواجهة" بعد أن هددت رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، فيما رد الأخير قائلًا: "نحن مستعدون إذا اقتضى الأمر".

وظهرت أكثر من مجموعة تابعة للعصائب بقيادة قيس الخزعلي، في مقاطع فيديو مصورة وهم يحملون السلاح، ويتوعدون الكاظمي، وبأنهم رهن إشارة الأمين العام للحركة.

وبعد هذا الإعلان كتب الكاظمي على حسابه في تويتر: "أمن العراق أمانة في أعناقنا، لن نخضع لمغامرات أو اجتهادات، عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون".
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