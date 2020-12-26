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فن

سلامتك يعمري .. روجينا توجه رسالة دعم ليسرا بعد تأكد اصابتها بكورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:09 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
حرصت الفنانة روجينا على دعم النجمة يسرا بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتبت روجينا عبر خاصية الاستوري : سلامتك يعمرررررررررررررري 

وكانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل. 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز. 

كما تم تكريمها في مهرجان "نجم العرب" الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم في عام 2020.
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