حسام حسن: قوة الاتحاد السكندري ستظهر إذا أدار اتحاد الكرة المنظومة بمبدأ تكافؤ الفرص

أشاد حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بمحمد مصيلحي رئيس النادي واصفا إياه بانه يحب زعيم الثغر ومن اهم الأسباب فى نجاحه الفترة الماضية.





وأشار حسام حسن إلى أنه لا يحب العمل فى مكان لا يستريح له، وجمهور الاتحاد السكندري يستحق أن يكون له رئيس كبير بحجم محمد مصيلحى.





وقال العميد حسام ، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "أثق في لاعبي فريق الاتحاد قبل مباراة الأهلي، وأعلم أهمية المباراة ، لكن المفاجأة أننى حضرت اللاعبين لمباراة طلائع الجيش و فوجئنا بتأجيل مباراة القمة وتحديد مواجهتنا ستكون مع الأهلي".



