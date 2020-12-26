عائدين من الدرس.. التصريح بدفن جثث 3 طالبات لقين مصرعهن على الطريق الزراعي

امرت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة 3 طالبات لقوا مصرعهم اثناء عبورهم الطريق السريع بعد توقيع الكشف الطبى عليهم لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.









كما تبين ان المتوفيات بالصف الثانى الثانوى واثناء عبورهم طريق القاهرة – الاسكندرية الزراعى السريع من منطقة مزلقان زكى لاستقلال احدى اسليارات صدمهم اتوبيس على الطريق.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بوفاة 3 طالبات بالصف الثانى الثانوى إثر تصادم أتوبيس بهم أثناء عبورهن طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى أمام مزلقان ذكى بدائرة القسم.





وبالفحص تبين أنه أثناء عودتهن من الدرس بمدينة طوخ ليستقلوا سيارة لبلدتهن عبرن طريق مصر الإسكندرية الزراعي أمام مزلقان ذكي فاصطدم بهم أتوبيس أودى بحياة إثنان منهن على الفور وتوفت الثالثة فور وصولها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق





كما اصيب فتاتان صدمتهما سيارة مسرعة أثناء عبورهما الطريق عند مدخل مدينة طوخ على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي.





وانتقل المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث طوخ وتبين إصابة فتاتين صدمتهما سيارة مسرعة أثناء عبورهما الطريق الزراعي بمدخل مدينة طوخ بشكل غير شرعي وتم نقل الحالتين لمستشفى بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية اخرى امرت نيابة طوخ بحبس عاطل ونجله لتكوينهما فى تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة 4 ايام على ذمة التحقيق.





كما امرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات التى عثرت عليها بحوزة المتهمين وهى عبارة عن طرب حشيش وتذاكر هيروين مخدر وسلاح نارى .





وكانت مباحث القليوبية قد تمكنت من ضبط عاطل ونجله لإتجارهما فى المواد المخدرة وضبط بحوزتهما كميات من مخدر الحشيش والهيروين وسلاح نارى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وكانت المعلومات السرية قد وردت لمدير أمن القليوبية بقيام عاطل ونجله بدائرة مركز طوخ بالقليوبية، بالإتجار فى المواد المخدرة وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة قادة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ.





وتم ضبط المتهمين وهما "هانى ف م ب" عاطل ونجله "جمال ه ف م"، وبحوزتهم 5 طرب من مخدر الحشيش و80 تذكرة من مخدر الهيروين وبندقية خرطوش لحماية تجارتهم الأثمة وتولت النيابة التحقيق.