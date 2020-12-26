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رياضة

تقارير انجليزية: محمد صلاح الأوفر حظًا للفوز بجائزة الحذاء الذهبي فى البريميرليج

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:42 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
أكدت تقارير إنجليزية على أن نجمنا المصري الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول هو الأوفر حظا من قائمة المرشحين الأبرز للحصول على جائزة الحذاء الذهبي، كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في النسخة الحالية من البريميرليج .

ونشرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية قائمة للاعبين المرشحين الأبرز لنيل جائزة الحذاء الذهبي للموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم  2020/2021.

وقالت ميرو فى تقريرها: "يسعى المصري محمد صلاح للحصول على جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة بعد فوزه بها في موسم 2017/2018، وتقاسمه إياها في الموسم التالي مع ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانج ، كونه نجم ليفربول يتصدر قائمة الهدافين هذا الموسم، برصيد 13 هدفًا في 13 مباراة حتى الآن، بمعدل مذهل بلغ 1.08 هدفًا كل 90 دقيقة".

وواصلت الصحيفة فى تقريرها: "قلة  من يراهنون على عدم إمكانية فوز صلاح بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة في غضون أربع سنوات، خاصة أنه يلعب دورًا حيويًا مع كتيبة يورجن كلوب ، معدل تسديد صلاح الحالي يعني أنه قادر على إنهاء الموسم بـ38 هدفًا، وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وضمت قائمة المرشحين للتنافس على الحذاء الذهبي، من صحيفة "ميرور"، إلى جانب محمد صلاح كل من:

جيمي فاردي، ليستر سيتي.

سون هيونج مين، توتنهام.

كالفيرت لوين، إيفرتون.

هاري كين، توتنهام.
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