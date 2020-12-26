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تعرف على الحالة المرورية اليوم السبت 26 - 12 - 2020

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:50 ص
الحالة المرورية
الحالة المرورية
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، تقريرا خاصا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم هادئة، وذلك لأن اليوم إجازة أسبوعية، وعطلة في المدارس وأن طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر به حالة مرورية ميسرة تماما، معقبة: "الناس بتغتنم الفرصة وتنزل تقضي مشاويرها والطرق فاضية"، منوهة بأن أعلى كوبري أكتوبر هناك بعض الكثافة البسيطة ويعود مرة أخرى للسهولة المرورية، أما المتجه إلى التحرير فهو خالٍ تمامًا من السيارات.

كما جاء فى التقرير أن الطرق هادئة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية على معظم الطرق الرئيسية والفرعية.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، عن فتح طريق العين السخنة من الكيلو ٣٠ حتى الكيلو ٦٠ بعد غلقه في الاتجاهين بعد انقشاع الشبورة. 

وكانت الإدارة العامة للمرور أغلقت الطريق بسبب الشبورة المائية. 

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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