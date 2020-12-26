إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية لن تتهاون في التصدي لأى محاولات للبناء المخالف مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء استمرار اللجان الدورية علي الأراضي الزراعية والسكنية لضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.





وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينيه بشن عدد من الحملات لإزالة مباني بالدبش الأبيض في عدة أماكن بنطاق المركز، الأولى في نطاق الوحدة الظواهرية داخل الحيز العمراني بدون ترخيص مساحة 60 مترا والحالة الثانية بالوحدة المحلية بالاخيوة بمساحة 60 مترا ليصبح إجمالي ما تم إزالته 2 حالتين بمساحة 120 أمتار كما قامت الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة مباني بالدبش الأبيض على مساحة 100 متر بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق وتمت الإزالة حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.





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وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر أيوب والقسم الهندسي بالوحدة لإزالة لحاله تعد على الأرض الزراعية بناء سور طولي بالدبش الأبيض على مساحة 50 مترا، كما نفذت الوحدة المحلية بالزوامل حملة لازالة التعديات على الأرضى الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بالزوامل فتم إزالة 3 مبانى على مساحة 290 مترا، كما تم تنفيذ إزالة لحالتي تشوين على مساحة 130 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف ونفذت الوحدة المحلية بالعدلية ومدير الجمعية الزراعية بالعدلية حملة لازالة حالة تعد على الأرض الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بالعدلية على مساحة 150 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.





وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمنزل حيان والجمعية الزراعية وقسم الإزالات برئاسة المركز بتنفيذ حالتي إزالة في المهد بناحية كفر دبوس الأولى سور طولي على مساحه 25 مترا أرض أملاك الدولة، كما تم إزالة حالة تعد أخرى عبارة عن سور طولي على مساحه 40 مترا تقريبا.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع نائب رئيس المركز ومسئولى قسم الإزالات وقوة من قسم الشرطة، حملة لتنفيذ قرار إزالة لمخالفة عبارة عن سور من الطوب الابيض مع أعمدة خرسانية للمواطن (م ع م) على مساحة 27 م2 طولى داخل الحيز العمراني بدون ترخيص.





وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتنفيذ قرار إزالة كلية في المهد بنطاق الوحدة المحلية بجميزة بني عمرو، فتم إزالة سور بالدبش في المهد على أرض زراعية إصلاح زراعي على مساحة (40م) طولي بناحية عزبة عبدالحميد علي التابعة للوحدة المحلية بجميزة بني عمرو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم على المخالفين.