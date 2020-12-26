للوقاية من كورونا.. حملات مكبرة لتطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد ، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشأت الصناعية ، وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافه المنشأت ومراعاة المسافات البينية والإبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهه إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصًا علي سلامة الجميع.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز بتشكيل لجان دوريه للمرور على المنشآت العامة والحكومية والمقاهي والمحال التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال غير الملتزمين حرصًا على سلامه المواطنين من الإصابه بفيروس كورونا وخاصه مع زياده أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفتره الحالية.

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وأشار المحافظ الي أن رئاسة مركز ومدينة ههيا شنت حملات تطهير وتعقيم مكثفة لعدد من المنشآت الحكومية وشوارع المدينة للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع الإدارة الصحية فتم تطهير وتعقيم ديوان مجلس المدينة والمنطقة ومستشفى ههيا وشارع المدارس والمنطقة المحيطة بها.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بالمرور على أصحاب المحلات والمطاعم وكذلك مواقف الميكروباص بنطاق الحى للتأكد من ارتداء الكمامات كما تم رش وتطهير وتعقيم شارع (البوسته والمولد النبوي والحلقه وكوبرى ابو عميره وميدان المنتزه وسويقه ابو الريش وسويقه زهرة النحال وسويقه المعلمين وشارع مستشفى الحميات) حرصًا علي سلامة المواطنين.

كما شنت رئاسه مركز ومدينه بلبيس حمله لتعقيم وتطهير مباني الوحدة المحلية والوحدة الصحيه بالبلاشون وتعقيم مبني الوحدة المحليه ومبني مكتب التموين والجمعيه الزراعيه ومكتب بريد كفر ايوب وتطهير مدرسة الشيخ عيسى للتعليم الأساسي بأولاد سيف ومدرسة خميس للتعليم الأساسي بعرب البياضين وديوان عام الوحدة المحلية بأولاد سيف وتعقيم مبني الوحدة المحليه بانشاص الرمل والشؤون الاجتماعيه بانشاص الرمل وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدوله لمجابهه فيروس كورونا وحفاظا علي صحه وسلامه المواطنين

وعلي جانب أخر،أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإستفادة من القوافل البيطرية المجانية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القري الأكثر إحتياجًا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتنميتها.

من جانبه،نوه الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري إلى استمرار المديرية في تنفيذ برنامج القوافل البيطرية للقري الأكثر احتياجا بالإشتراك مع الجهات المعنيه ، مشيرًا إلي أنه تنفيذ 5 قوافل بيطريه في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2020م بقري سنجها وحماده والصوالح وأولاد زيد والحساسنة بمراكز كفر صقر وأولاد صقر وفاقوس والقرين وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية بالمجان لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة البيطرية بقرية الصوالح بفاقوس قامت بفحص وعلاج 68 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة و 51 رأس ماشية ضد الأمراض التناسلية والفحص بجهاز السونار والتهاب الضرع ، كما تم تجريع 137 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية ورش 210 رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض الوبائية وترقيم وتسجيل 70 رأس ماشية وفحص وعلاج 278 طائر .

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة شملت عقد عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعى لدى المربيين بشأن التحسين الوراثى ومشروع البتلو والتأمين وتطوير مراكز تجميع الألبان.