بيطري الشرقية ينفذ 5 قوافل للقرى الأكثر إحتياجا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإستفادة من القوافل البيطرية المجانية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القري الأكثر إحتياجًا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتنميتها.

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري إستمرار المديرية في تنفيذ برنامج القوافل البيطرية للقري الأكثر احتياجا بالإشتراك مع الجهات المعنيه ، مشيرًا إلي أنه تنفيذ 5 قوافل بيطريه في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2020م بقري سنجها وحماده والصوالح وأولاد زيد والحساسنة بمراكز كفر صقر وأولاد صقر وفاقوس والقرين وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية بالمجان لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة البيطرية بقرية الصوالح بفاقوس قامت بفحص وعلاج 68 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة و 51 رأس ماشية ضد الأمراض التناسلية والفحص بجهاز السونار والتهاب الضرع ، كما تم تجريع 137 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية ورش 210 رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض الوبائية وترقيم وتسجيل 70 رأس ماشية وفحص وعلاج 278 طائر .

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعى لدى المربيين بشأن التحسين الوراثى ومشروع البتلو والتأمين وتطوير مراكز تجميع الألبان.

كما كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي المقاهي والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصيه ومنع اقامة سرادق الإفراح أو العزاء بالشوارع لمنع التجمعات وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأضاف المحافظ انه قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحمله على الكافيتريات والمقاهي وأسفرت عن مصادره ١٦ شيشه من ٢ مقهي مخالف بقريه العلاقمه ، كما تم فض فرح شعبي بقرية غزالة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

وأشار المحافظ الي انه تستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لمتابعة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.