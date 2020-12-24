بالأسماء.. ننشر نتائج انتخابات اتحادات طلاب كليات جامعة الزقازيق

أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس

، اليوم، الإنتهاء من إجراء انتخابات اتحادات الطلاب

كليات الجامعة وسط إجراءات احترازية عالية وشفافية مطلقة.

وأضاف رئيس الجامعة أن نتائج الانتخابات أسفرت عن فوز الطالب باسم رفيق عبد الستار حسنين من كلية الطب البشري برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، والطالب سعيد عبد الصمد السيد نافع من كلية الزراعة نائبا لرئيس الاتحاد، والطالب محمد أحمد محمود الصادق من كلية التربية الرياضية بنين أمين اللجنة الرياضية، والطالبة نورهان عاطف محمد أبو السعود من كلية التربية الرياضية بنات أمين مساعد اللجنة الرياضية، والطالب عبد الرحمن فياض فكري عرافي من كليه الحقوق أمين اللجنة الثقافية ، والطالب أحمد محمد أحمد عطية عفيفي من كليه علوم أعاقه أمين مساعد اللجنة الثقافية ، والطالبة سلوى إبراهيم السيد محمد شنب من كلية التربية أمين اللجنة الفنية ، والطالبة إسراء محمد عبد الحكيم سليمان من كليه التربية النوعية أمين مساعد اللجنة الفنية ، والطالب محمد خالد السيد طنطاوي من كلية التجارة أمين اللجنة الاجتماعية ، والطالبة حنين حازم محمد العدل من كلية التكنولوجيا والتنمية أمين مساعد اللجنة الاجتماعية ، والطالبة سوسن جمال عبد العزيز عبد الحميد من كلية الآداب أمين لجنة الأسر ، والطالب أحمد السيد حسن إبراهيم محمد من كلية العلوم أمين مساعد لجنة الأسر ، والطالب أحمد عادل سعيد طه من كلية الطب البيطري أمين لجنة الجوالة ، والطالبة أسماء محمد عبد الفتاح إمام من كليه التربية الرياضية بنات أمين مساعد لجنه الجوالة ، والطالب محمد إسماعيل علي أحمد خليل من كلية الصيدلة أمين اللجنة العلمية ، والطالب كريم محمد أحمد صابر من كلية الحاسبات والمعلومات أمين مساعد اللجنة العلمية.





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وأكد رئيس جامعة الزقازيق، لإتحاد الطلاب الجديد أن الجامعة ستقدم الدعم الكامل والتسهيلات التي يتطلبها دورهم المهم، بهدف تنمية روح الولاء والإنتماء وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، مشيرًا إلى أن الجامعة ليست مكانًا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.





وقدم شعلان التهنئة للطلاب الفائزين متمنيا لهم كل التوفيق، مطالبًا إياهم بالعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الجامعة، مشيدًا بالمجهود الكبير الذي بذله الجميع داخل الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة ومكاتب رعاية الطلاب بكل كلية من كليات الجامعة.





كما أشاد الدكتور أحمد عناني مستشار رئيس الجامعة ومشرف عام الأنشطة الطلابية ، بطلاب الجامعة ومن خاضوا انتخابات الاتحادات الطلابية بفهم وتفهم لطبيعة الحياة الجامعية التى تؤهلهم للقيادة فى حياتهم العملية، مطالبًا رئيس الاتحاد ونائبه بوضع رؤية واضحة تمتاز بالإبداع والإضافة إلى أنشطة الجامعة، وأن يكونوا مساهمين فى الحراك الطلابى داخل الجامعة وتقديم كل ما هو يخدم الجامعة ويسهم فى رفع اسمها بين الجامعات.