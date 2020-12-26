تعرف على أهمية الألعاب التقليدية لتنمية المهارات والقدرات الإبداعية للأطفال.. فيديو

قال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية، إن الألعاب الإلكترونية اخترقت العالم الخاص بالإنسان، وأصبح الموبايل وغيرها من الأجهزة الإلكترونية جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، معقبا: "للأسف الشديد بقى حل سهل بالنسبة للأمهات أن يسيبوا للأطفال الموبايل عشان يريحوا دماغهم".









وأضاف محمد حسن، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على قناة TeN، اليوم السبت، أن الأم يجب أن تعمل على تنشيط ذكاء الطفل منذ الولادة من خلال لفت انتباه للألوان والأصوات حتى يكون قادرا على الاستيعاب بشكل أكبر وتنمية القدرات المهارية لديه، ومن ثم يكون الطفل قادرا على اختيار الألعاب بإرادته.









وأشار إلى أن ألعاب الأطفال تنمية روح التعاون والفريق لدى الأطفال وتمنحه الثقة بذاته أنه قادر على التطوير والإبداع، منوها إلى أن الألعاب الإلكترونية تدمر النمو العقلي للطفل ويأخر تطوره وذكاءه الطبيعي في تلك المرحلة العمرية.









وأوضح أن الألعاب تجعل الطفل يكتشف ذاته وميوله ومواهبه، ومن هنا يجب أن تبدأ الأسرة بتنمية تلك المواهب منذ الطفولة.









وأكد وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية، أن كل لعبة لها مقاس محدد يتناسب مع سن الطفل، والآباء والأمهات لهم دور كبير في اختيار لعب أطفالهم، ومشاركتهم في أوقات اللعب ومنحهم فرصة القيادة والاستكشاف والاستمتاع.



