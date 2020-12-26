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تحذير من فترة الأعياد.. القفزة فى أعداد مصابي كورونا تتزامن مع قرب إعطاء اللقاح الصينى.. فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:48 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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داليا أحمد
عرضت قناة العربية تقريرا عن زيادة عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا فى القاهرة ، موضحة أن قطاع الصحة فى مصر رفع حالة التأهب بسبب القفزة فى أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير، أن هذه الزيادة فى المصابين والوفيات تتزامن مع اقتراب بدء إعطاء اللقاح الصينى للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن أرقام الإصابات خلال الأيام الماضية تدل على أن الزيادة ستظل مستمرة لاسيما مع فترة الأعياد.

فى نفس السياق أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أن الدولة استعدت لهذه الزيادة التى كانت متوقعة وأن وعى المواطنين هو الحاسم بالسيطرة على الوباء ، مشيرة إلى أن هناك زيادات كبيرة فى الحالات بالقاهرة والإسكندرية وعواصم المحافظات.

على صعيد آخر ، أشارت نانسى الجندى ، رئيسة الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، إلى ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية لأن الحكومة لن تستطيع الإغلاق الكامل أو الأنفتاح الكامل.

وأوضح التقرير، أنه تحسبا لهذه الزيادة تم زيادة أعداد مستشفيات العزل إلى 363 مشفى وإضافة 100 جهاز تنفس صناعى جديد ،لافتا إلى أن الشارع المصرى بدى أكثر تخوفا مع ما تم اعلانه من ارقام وتحور الفيروس إلى سلالات جديدة.
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