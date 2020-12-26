في حضور الخديوي توفيق.. شاهد.. ذكرى انعقاد أولى جلسات مجلس النواب عام 1881

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، والإعلامية هدير أبو زيد، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقريرا عن ذكرى انعقاد أولى جلسات مجلس النواب المصري.









وحدث في مثل هذا اليوم عام 1881، عقد مجلس النواب المصري، جلسته الأولى بحضور الخديوي توفيق، حيث بدأ مشوار الحياة النيابية في مصر عام 1824، عندما أنشأ محمد على باشا المجلس العالي، الذي يضم نظار الدواوين والمصالح والأعيان، وقد اقتصر عمل المجلس على مناقشة ما يراه أو يقترحه الوالي.









ثم جاءت الخطوة الثانية بتأسيس مجلس المشورة سنة 1829، وضم 156 عضو يتم انتخابهم من كبار الموظفين والعلماءوالأعيان، ثم صدر القانون الأساسي للدولة سنة 1837، وألغى المجلس القديم واستبدل به المجلس الخصوصي لسن القوانين، والمجلس العمومي لمناقشة ما يحال إليه من الحكومة.









وفى عام 1866 أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، على غرار الهيئة التشريعية الفرنسية، وكان له حق الاطلاع على ميزانية الحكومة.