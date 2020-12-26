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محافظات

بتكلفة تخطت 12 مليار جنيه.. تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بالشرقية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء مهندس شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، نسب تنفيذ أعمال إنشاء محطة معالجة ديرب نجم التي ستعمل بطاقة إنتاجية  10 آلاف م3  / اليوم، وبتكلفة إجمالية بلغت 157 مليونا و338 ألف جنيه؛ لتساهم بشكل كبير فى توفير صرف صحي آمن وسليم لـ 9 قرى بمركز ومدينة ديرب نجم وحفاظًا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.


وقال محافظ الشرقية، إنه جارٍ تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و356 مليون جنيه التي تشمل إقامة 33 محطة معالجة و194 محطة رفع، إضافة إلي خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قري ومدن  المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.


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ووجه المحافظ، الشركة المسند إليها تنفيذ تلك الأعمال، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، مؤكدا ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا والتأكد من إرتداء العمال الكمامة  الواقية خلال اوقات العمل، إضافةً إلي إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا علي صحة وسلامة الجميع.

 

من جانبه، أوضح اللواء مهندس شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنه جارٍ تنفيذ أعمال إنشاء محطة معالجة ديرب نجم بتكلفة إجمالية بلغت 157 مليون و 338 ألف جنيه لتعمل بطاقه انتاجية  10 آلاف م3 / اليوم وتخدم قري ( أبوعيد - صهبره - منشأة صفوت - تل القاضي - كفر الجنيدي - صفط زريق - القطايع - عزبة شمرزه - عزبه فردان ابو هاشم) بمركز ومدينة ديرب نجم، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ الاعمال بالمحطه  تخطت 85 % , مؤكدا ان الأعمال بالمشروعات تسير علي قدم وساق لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع ليعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.


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